(Di giovedì 20 aprile 2023) Laè scesa in campo oggi al centro sportivo di Bogliasco per preparare la sfida di Serie A contro lo Spezia Laè scesa in campo oggi al centro sportivo di Bogliasco per preparare la sfida di Serie A contro lo Spezia. Ecco il report dell’allenamento dal sito web ufficiale blucerchiato. REPORT – Meno due allo Spezia. Laè scesa in campo a Bogliasco per svolgere una seduta mattutina a base di attivazione tecnica e partitella a tutto campo, undici contro undici. Sessioni differenziate per Andrea, Manuel Dee inper Bram; programmi di recupero per Emil Audero e Ignacio Pussetto. Domani, venerdì, la squadra tornerà ad allenarsi nel pomeriggio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : L'allenamento della #Sampdoria - DiMarzio : #SerieA #Fantacalcio | #Sampdoria, emergenza in difesa per #Stankovic - Ftbnews24 : #Sampdoria, lavoro differenziato per tre giocatori: dubbi per Stankovic verso Lecce #Sampdoria, Stankovic - CalcioNews24 : #Gunter torna in gruppo - TMWSampdoria : Sampdoria, ancora differenziato per Gunter, Conti e De Luca -

I due calciatori continuano il loro programma di lavoroe molto probabilmente ... le ultime su Holm e Zurkowski Prosegue la marcia di avvicinamento dello Spezia al derby con la, ...Laprosegue la preparazione in vista del match contro il Lecce. Ecco il report dell'allenamento di oggi a Bogliasco Laprosegue la preparazione in vista del match contro il Lecce. Ecco il report dell'allenamento di oggi. REPORT - Meno due al Lecce. In vista della sfida con i giallorossi, in programma ...Ancora allenamentoper Cambiaso Milan, mega turnover per Pioli La classifica non fa ... Difficile che possa reinserirsi anche Antov LECCE -, domenica ore 12:30 Lecce, torna Blin ...

Sampdoria, differenziato per Conti e De Luca. Palestra per Nuytinck Calcio News 24

La Sampdoria è scesa in campo oggi al centro sportivo di Bogliasco per preparare la sfida di Serie A contro lo Spezia La Sampdoria è scesa in campo oggi al centro sportivo di Bogliasco per preparare l ...GENOVA - Allenamento a Bogliasco per la Sampdoria di Dejan Stankovic che si prepara alla sfida di sabato sera quando al Ferraris arriverà lo Spezia di Leonardo Semplici. Al Mugnaini la squadra ha effe ...