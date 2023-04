Sallusti a Fedriga: "Grandissimo stronzo". Volano gli stracci a Dx (Di giovedì 20 aprile 2023) Volano gli stracci a destra, durissimo editoriale del direttore di Libero Alessandro Sallusti contro il neo rieletto governatore del Friuli Fedriga, reo di aver comprato le pagine per far pubblicità alla sua Regione, non del suo giornale o di un altro dell'area di centrodestra, ma di chi è da sempre contro il suo partito di riferimento: il gruppo Gedi. "Da un paio di giorni - scrive un inferocito Sallusti su Libero - due quotidiani di sinistra "La Repubblica" e "La Stampa", hanno avuto l'onore di essere stati "comperati" interamente dal presidente del Friuli Fedriga, paginate di sponsorizzazione delle bellezze della sua Regione. parliamo di centinaia di migliaia di euro, che il governatore leghista ha gentilmente riversato nelle casse dei due giornali che più di tutti si impegnano a far ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 20 aprile 2023)glia destra, durissimo editoriale del direttore di Libero Alessandrocontro il neo rieletto governatore del Friuli, reo di aver comprato le pagine per far pubblicità alla sua Regione, non del suo giornale o di un altro dell'area di centrodestra, ma di chi è da sempre contro il suo partito di riferimento: il gruppo Gedi. "Da un paio di giorni - scrive un inferocitosu Libero - due quotidiani di sinistra "La Repubblica" e "La Stampa", hanno avuto l'onore di essere stati "comperati" interamente dal presidente del Friuli, paginate di sponsorizzazione delle bellezze della sua Regione. parliamo di centinaia di migliaia di euro, che il governatore leghista ha gentilmente riversato nelle casse dei due giornali che più di tutti si impegnano a far ...

