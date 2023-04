Salerno, donna muore soffocata da un boccone di mozzarella: inutili i tentativi di soccorso (Di giovedì 20 aprile 2023) Una donna di 52 anni è morta soffocata da un pezzo di mozzarella mentre era nella sua abitazione di via Trento, nel rione Mercatello a Salerno. Il marito ha prontamente chiamato il 118, ma all’arrivo dei soccorsi non c’era più nulla da fare: la donna era già deceduta. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, l’incidente sarebbe avvenuto durante il pranzo: la donna stava consumando il pasto a tavola e un boccone le sarebbe andato di traverso. La donna avrebbe accusato subito gravi difficoltà respiratorie, ma i tentativi di soccorso del marito con manovre di disostruzione non sono bastati. Molto probabilmente il pezzo di latticino ingerito ha bloccato la trachea, causando prima l’asfissia e poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Unadi 52 anni è mortada un pezzo dimentre era nella sua abitazione di via Trento, nel rione Mercatello a. Il marito ha prontamente chiamato il 118, ma all’arrivo dei soccorsi non c’era più nulla da fare: laera già deceduta. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, l’incidente sarebbe avvenuto durante il pranzo: lastava consumando il pasto a tavola e unle sarebbe andato di traverso. Laavrebbe accusato subito gravi difficoltà respiratorie, ma ididel marito con manovre di disostruzione non sono bastati. Molto probabilmente il pezzo di latticino ingerito ha bloccato la trachea, causando prima l’asfissia e poi ...

