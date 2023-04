Salernitana-Sassuolo (sabato 22 aprile 2023 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 20 aprile 2023) La classifica dice che la Salernitana rinvigorita dalla cura Paulo Sousa è realisticamente al sicuro dalle perturbazioni di classifica che potrebbero soffiare alle spalle dei granata e il pareggio 1-1 sul campo del Torino, il sesto consecutivo in campionato, ha permesso di mantenere inalterato il distacco dal Verona che prova a rientrare nella corsa per InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 20 aprile 2023) La classifica dice che larinvigorita dalla cura Paulo Sousa è realisticamente al sicuro dalle perturbazioni di classifica che potrebbero soffiare alle spalle dei granata e il pareggio 1-1 sul campo del Torino, il sesto consecutivo in campionato, ha permesso di mantenere inalterato il distacco dal Verona che prova a rientrare nella corsa per InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Salernitana-Sassuolo (sabato 22 aprile 2023 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici - infoitsport : Sassuolo, la conferenza di Dionisi a due giorni dalla Salernitana - TuttoMercatoWeb : Berardi salta la Salernitana-Sassuolo. Dionisi in conferenza: 'Sta meglio, ma non sarà della partita' - TuttoSalerno : Salernitana-Sassuolo, alcune statistiche sugli scontri diretti - LucaMilantoni : RT @llanu96: Berardi non convocato contro la Salernitana, eppure gli antijuventini mi avevano assicurato che saltava solo la Juve perché il… -