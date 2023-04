Salernitana-Sassuolo, Dionisi: “Berardi sta meglio, ma è ancora indisponibile” (Di giovedì 20 aprile 2023) “Berardi? Sta meglio ma non sarà della partita sicuramente recupererà la miglior condizione dalla prossima settimana ma questa settimana pensiamo di gestirlo per prepararlo alla prossima”. Lo ha detto il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi alla vigilia della partita contro la Salernitana all’Arechi. Una gara che “sarà doppiamente difficile” perché la “Salernitana in casa sembra che non giochi in 11 ma in molti di più e potrebbe esserci il rischio di un contraccolpo psicologico dopo la vittoria della Juve ma non deve succedere, anzi, deve essere una spinta”, spiega. Quella di Paulo Sousa è una squadra fisica: “Spesso ci capita di affrontare squadre con caratteristiche diverse dalle nostre, ma deve essere motivo di crescita. Sappiamo che affrontiamo una squadra che per agonismo forse ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023) “? Stama non sarà della partita sicuramente recupererà la miglior condizione dalla prossima settimana ma questa settimana pensiamo di gestirlo per prepararlo alla prossima”. Lo ha detto il tecnico delAlessioalla vigilia della partita contro laall’Arechi. Una gara che “sarà doppiamente difficile” perché la “in casa sembra che non giochi in 11 ma in molti di più e potrebbe esserci il rischio di un contraccolpo psicologico dopo la vittoria della Juve ma non deve succedere, anzi, deve essere una spinta”, spiega. Quella di Paulo Sousa è una squadra fisica: “Spesso ci capita di affrontare squadre con caratteristiche diverse dalle nostre, ma deve essere motivo di crescita. Sappiamo che affrontiamo una squadra che per agonismo forse ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #SalernitanaSassuolo, #Dionisi: '#Berardi sta meglio, ma è ancora indisponibile' - infobetting : Salernitana-Sassuolo (sabato 22 aprile 2023 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici - infoitsport : Sassuolo, la conferenza di Dionisi a due giorni dalla Salernitana - TuttoMercatoWeb : Berardi salta la Salernitana-Sassuolo. Dionisi in conferenza: 'Sta meglio, ma non sarà della partita' - TuttoSalerno : Salernitana-Sassuolo, alcune statistiche sugli scontri diretti -