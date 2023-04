Salernitana, Iervolino: «Futuro? Speriamo che con Paulo Sousa…» (Di giovedì 20 aprile 2023) Le parole di Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, sulla stagione della sua squadra in Serie A. I dettagli Danilo Iervolino ha parlato della Salernitana durante un convegno all’Università di Salerno. PAROLE – «Odio le sconfitte, amo le vittorie e il pareggio mi lascia sempre in eredità uno stato d’animo contrastante. Sin da inizio campionato ho detto che 35-36 punti basteranno per mantenere la categoria, con sei punti possiamo dire che il grosso è fatto. Qualche punticino lo abbiamo lasciato per strada ,altri li abbiamo recuperati anche in modo fortunoso come accaduto in casa con l’Inter. Direi che fortuna e sfortuna si compensano in un’annata così lunga. Ma la Salernitana gioca bene, attua un calcio propositivo e sentiamo davvero che manchi un ultimo step per portare a casa l’intera ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Le parole di Danilo, presidente della, sulla stagione della sua squadra in Serie A. I dettagli Daniloha parlato delladurante un convegno all’Università di Salerno. PAROLE – «Odio le sconfitte, amo le vittorie e il pareggio mi lascia sempre in eredità uno stato d’animo contrastante. Sin da inizio campionato ho detto che 35-36 punti basteranno per mantenere la categoria, con sei punti possiamo dire che il grosso è fatto. Qualche punticino lo abbiamo lasciato per strada ,altri li abbiamo recuperati anche in modo fortunoso come accaduto in casa con l’Inter. Direi che fortuna e sfortuna si compensano in un’annata così lunga. Ma lagioca bene, attua un calcio propositivo e sentiamo davvero che manchi un ultimo step per portare a casa l’intera ...

