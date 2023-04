Sacchi: “Leao-Giroud come Gullit-van Basten: Galliani mi ha chiamato” (Di giovedì 20 aprile 2023) Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, ha parlato di Napoli-Milan di Champions e del gol del Diavolo al 'Maradona'. Identico ad uno del 1988 Leggi su pianetamilan (Di giovedì 20 aprile 2023) Arrigo, ex allenatore rossonero, ha parlato di Napoli-Milan di Champions e del gol del Diavolo al 'Maradona'. Identico ad uno del 1988

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Sacchi a @Gazzetta_it: “@RafaeLeao7 @_OlivierGiroud_ come @GullitR-@MarcoVanBasten: #Galliani mi ha chiamato” -… - marcovaldismi : @TuttiZangh E l'intervista a Sacchi: 'Leao come Gullitt nel 1988.' - LonigroMarco : Sacchi: 'Mi ha telefonato Galliani: 'Leao e Giroud come Gullit e Van Basten!'' - milansette : Sacchi: 'Leao come Gullit nel 1988. Come si ferma? Ci sono due modi...' - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Sacchi: “Il Napoli era lungo e doveva difendere diversamente su Leao”:… -