Sacchi: 'Leao come Gullit nel 1988. Come si ferma? Ci sono due modi...' (Di giovedì 20 aprile 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 20 aprile 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Sacchi: 'Leao come Gullit nel 1988. Come si ferma? Ci sono due modi...': Sacchi: 'Leao come Gullit nel 1988. Come s… - Gazzetta_it : Intervista ad Arrigo Sacchi: 'Leao come Gullit nel 1988. Come si ferma? Ci sono due modi...' #NapoliMilan - MilanWorldForum : Sacchi:'Leao e Giroud come Gullit e Van Basten' Le dichiarazioni -) - MilanWorldForum : Sacchi:'Leao e Giroud come Gullit e Van Basten' Le dichiarazioni -) - antpezzullo : @napolista @maxgallico In totale disaccordo: quel Milan di Sacchi dominò fisicamente il gioco e la partita, che sol… -