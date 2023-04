Sacchi: «Il Napoli non ha saputo marcare Leao» (Di giovedì 20 aprile 2023) La Gazzetta dello Sport intervista Arrigo Sacchi. Il tema è, ovviamente, Napoli-Milan di Champions League e la qualificazione della squadra di Pioli alla semifinale. Il Milan ha vinto anche grazie ad un gol in cui Leao ha imitato Gullit: stessa azione con cui il Milan di Sacchi realizzò la rete del 3-1 al Napoli nella partita scudetto del primo maggio 1988, poi finita 3-2 per il Milan. All’epoca c’erano Gullit e Van Basten. Sacchi ricorda benissimo. «E come si possono dimenticare? Mi ha telefonato Galliani e mi ha detto: “Hai visto, Arrigo? Leao e Giroud hanno fatto proprio come Gullit e Van Basten!”. Già, gli ho risposto, però noi abbiamo fatto una partita d’attacco, abbiamo costretto il Napoli nella sua metà campo, questo Milan si è soprattutto ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 aprile 2023) La Gazzetta dello Sport intervista Arrigo. Il tema è, ovviamente,-Milan di Champions League e la qualificazione della squadra di Pioli alla semifinale. Il Milan ha vinto anche grazie ad un gol in cuiha imitato Gullit: stessa azione con cui il Milan direalizzò la rete del 3-1 alnella partita scudetto del primo maggio 1988, poi finita 3-2 per il Milan. All’epoca c’erano Gullit e Van Basten.ricorda benissimo. «E come si possono dimenticare? Mi ha telefonato Galliani e mi ha detto: “Hai visto, Arrigo?e Giroud hanno fatto proprio come Gullit e Van Basten!”. Già, gli ho risposto, però noi abbiamo fatto una partita d’attacco, abbiamo costretto ilnella sua metà campo, questo Milan si è soprattutto ...

