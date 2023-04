Sacchi critica la difesa del Napoli | “Ecco cosa avrebbe dovuto fare”

(Di giovedì 20 aprile 2023) L’ex tecnico del Milan, Arrigo, intervenuto alla Gazzetta dello Sport, si è soffermato sulla sfida di Champions trae Milan. Arrigo, ex tecnico del Milan, ha rilasciato un’intervista ai giornalisti de La Gazzetta dello Sport, esprimendo il suo parere sulla partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League trae Milan. Secondo, la squadra partenopea non è stata in grado di fermare Leao, attaccante del Milan, utilizzando l’anticipo o il raddoppio di marcatura, e questo ha portato al gol. Ma non solo:hato anche la lunghezza della squadra di Spalletti, sostenendo che sia difficile organizzare il pressing e difendersi bene in quelle condizioni. “Ci sono due modi per fermare Leao: l’anticipo o il raddoppio di ...

Registra il calo del Napoli nelle ultime gare Arrigo, parlando alla Gazzetta. L'ex ct dice Poi unaa Kvara : Infine un pensiero per la sfida di Champions col Milan di martedì

Era il grande allenatore del Milan che nel 1988 andò a vincere a Napoli lo scontro scudetto. Impossibile per Arrigo Sacchi non ricordare quel precedente alla luce di ciò che ha visto martedì sera in C ...Mano pesante dell'ex Commissario tecnico della Nazionale A: la critica agli uomini di Spalletti è così impietosa tanto da ammettere repliche ...