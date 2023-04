Sabatini | «Inter punto interrogativo | ma colpe in Serie A non solo Inzaghi»

(Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo aver raggiunto le semifinali di Champions League l’ora deve risollevarsi anche inA, dove è in grossa difficoltà., a Microfono Aperto su Radio Sportiva, non dàper il rendimento in campionato. A DUE VOLTI – Sandronon si spiega le difficoltà dell’inA: «Un granderogativo, che nessuno riesce a spiegare. Perché l’gioca bene, vince e fa risultato nelle partite importanti mentre non lo fa in quelle facili? La risposta semplice è che in quelle importanti sono concentrati. Un pochino sì, perché in quelle importanti la concentrazione viene da sola e in quelle meno ti deve motivare l’allenatore. Ci sono ...

Beppe Marotta (LaPresse) - Calciomercato.itSabatini 'distrugge' Marotta e Lukaku: 'Non servono a niente'Ecco le parole, per niente tenere, riservate all', suo ex club, da Walterai ...punge Lukaku: "Sembra un giocatore spento e se sta in queste condizioni non serve all'" Il direttore sportivo Walterè intervenuto ai microfoni della trasmissione Dazn ...... Alberto Brandi, Filippo Galli, Massimo Mauro, Sandro, Graziano Cesari. Mercoledi 19 ... All'interno anche la sintesi di- Benfica ore 21:00 Quarti di Finale Ritorno - Bayern Monaco vs ...

Sabatini: "Inter, i summit non servono più a niente. Lukaku E' sconcertante vederlo giocare" Fcinternews.it

E' sotto gli occhi di tutti che quest'anno che l'Inter abbia due facce: una orrenda in campionato ed una meravigliosa - e che non ci aspettavamo in Champions ...