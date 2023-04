Ryan Reynolds sull’arrivo del quarto figlio con Blake Lively: «Saremmo degli idioti a rifarlo se non ci piacesse» (Di giovedì 20 aprile 2023) L'attore con la sua solita ironia ha commentato la vita a sei: lui, la moglie e i loro quattro figli: «Insomma, da due a tre è stato un salto enorme… da tre a quattro un po’ meno» Leggi su vanityfair (Di giovedì 20 aprile 2023) L'attore con la sua solita ironia ha commentato la vita a sei: lui, la moglie e i loro quattro figli: «Insomma, da due a tre è stato un salto enorme… da tre a quattro un po’ meno»

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giulcappelli_ : se non ti piace Ryan Reynolds puoi anche sparire dalla mia vita - maudystweeting : @denne_red no credo la gente lo stia defollowando perché considerano il defollow di ryan reynolds a joe come una co… - maudystweeting : @midnightswift17 si stanno letteralmente basando sul nulla anche perché io non sapevo neanche che ryan reynolds seg… - Eva_booklover97 : @ataraxiann_ Nooo?? non ci possiamo veramente fidare di nessuno, è rimasto solo Ryan Reynolds - niallsfoolsgolf : visto un tiktok dove diceva che le haim il fratello di taylor e ryan reynolds hanno unfollowato joe su instagram e… -