Russia, trattativa con l'UEFA per tornare

Maxim Mitrofanov, segretario generale della Federcalcio russa, ha parlato alle agenzie di stampa Ria e Tass riguardo al possibile rientro nell'UEFA. Le sue dichiarazioni: «Stiamo negoziando con la UEFA per revocare il divieto e per tornare. I negoziati sono difficili, sono lunghe conversazioni che vanno avanti da tempo. La UEFA non vuole perderci e noi non vogliamo uscire dalla UEFA».

