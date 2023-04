Russia, il teatro Bolshoi di Mosca censura il balletto dedicato a Nureyev. L’accusa: “Fa propaganda Lgbt” (Di giovedì 20 aprile 2023) Il celebre teatro Bolshoi di Mosca ha annunciato oggi il ritiro dal suo repertorio del balletto “Nureev“, diretto da Kirill Serebrennikov. L’accusa? Farebbe “propaganda di valori sessuali non tradizionali“. Il pezzo, dedicato al ballerino sovietico scomparso nel 1993 Rudolf Nureyev, aveva già suscitato le ire delle autorità russe al momento della sua prima nel 2017, quando Serebrennikov fu preso di mira per appropriazione indebita. L’ultima messa in scena risale al gennaio 2021, più di un anno prima dell’inizio dell’offensiva russa in Ucraina. “Lo spettacolo di Nureyev è stato ritirato dal repertorio a causa della legge (…) sulla propaganda dei valori non tradizionali“, ha spiegato il direttore del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Il celebrediha annunciato oggi il ritiro dal suo repertorio del“Nureev“, diretto da Kirill Serebrennikov.? Farebbe “di valori sessuali non tradizionali“. Il pezzo,al ballerino sovietico scomparso nel 1993 Rudolf, aveva già suscitato le ire delle autorità russe al momento della sua prima nel 2017, quando Serebrennikov fu preso di mira per appropriazione indebita. L’ultima messa in scena risale al gennaio 2021, più di un anno prima dell’inizio dell’offensiva russa in Ucraina. “Lo spettacolo diè stato ritirato dal repertorio a causa della legge (…) sulladei valori non tradizionali“, ha spiegato il direttore del ...

