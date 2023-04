Runner morto a Trento | Pichetto | “Sopprimere orsa Jj4 non può essere una vendetta”

(Di giovedì 20 aprile 2023) Il ministro: "Decisione finale spetta ad autorità locali, posso solo esercitare funzione di indirizzo" “E’ chiaro che la soppressione dell’non puòuna. Ucciderla non ridarà la vita al giovane, come ha sottolineato con parole di grande umanità la madre della vittima”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto, sulla vicenda dell’Jj4 e la morte di Andrea Papi. “Da ministro posso solo esercitare una funzione di indirizzo che non può che basarsi peraltro sul parere scientifico dell’Ispra, delegata a questa funzione – ha sottolineato il ministro – Parere che contempla tra le misure possibili, in situazioni di estremo pericolo, anche la soppressione degli animali. La procedura prevede infatti che il ministero sia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : ''In Italia negli ultimi anni i cacciatori hanno steso per sbaglio 340 cristiani innocenti. Mentre gli orsi ne hann… - Adnkronos : Runner morto a Trento, Feltri: 'Abbattere cacciatori e non orsi' . #Adnkronos - enpaonlus : Lo scorso anno 19 persone sono morte e 60 sono state ferite dai fucili dei cacciatori. Non si ha notizia di interve… - Arianna_82_ : RT @ultimenotizie: “La vita dell'#orsaJJ4 non ci restituirà nostro figlio. Troppo comodo cercare di chiudere questa tragedia eliminando un… - Valery4029 : ECCOCI AL RUNNER È SUCCESSA LA STESSA COSA! (Lo ha confermato lautopsia)È MORTO NEL POSTO SBAGLIATO..QUINDI HANN… -

'E' chiaro che la soppressione dell'orsa non può essere una vendetta. Ucciderla non ridarà la vita al giovane, come ha sottolineato con parole di grande umanità la madre della vittima'. Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, sulla vicenda dell'orsa Jj4 e la ..."E' chiaro che la soppressione dell'orsa non può essere una vendetta. Ucciderla non ridarà la vita al giovane, come ha sottolineato con parole di grande umanità la madre della vittima". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, sulla vicenda dell'orsa Jj4 e la ......in un periodo di psicosi emotiva in Italia mentre infuriano le polemiche dopo la morte di un... l'attrice e regista statunitense prende spunto da una storia vera, quella di un orso trovato...

Runner morto a Trento, Pichetto: "Sopprimere orsa Jj4 non può essere una vendetta" Adnkronos

(Adnkronos) – “E’ chiaro che la soppressione dell’orsa non può essere una vendetta. Ucciderla non ridarà la vita al giovane runner, come ha sottolineato con parole di grande umanità la madre della vit ...Cosa fare con l'orsa JJ4 Resta acceso il dibattito sul futuro dell'orsa che ha ucciso Andrea Papi nei boschi del Trentino. L'animale è stato catturato e si trova ...