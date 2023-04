Rrahmani salterà solo la Juve Politano tre settimane di stop | un mese per Mario Rui CorSport

(Di giovedì 20 aprile 2023) Il Napoli non ha persola Champions, contro il Milan, martedì, al Maradona. Spalletti ha perso anche tre dei suoi uomini:Rui e. E aveva già Simeone in infermeria. PerRui losi prospetta piuttosto lungo. E questo crea problemi già in vista della partita del weekend contro lantus. Le scelte dell’allenatore saranno piuttosto obbligate. Il Corriere dello Sport scrive che non ci sarà nessuno dei tre infortunati, a Torino.probabilmentela partita con i bianconeri, mentresi fermerà per treRui per un. Il quotidiano sportivo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SalAllocca_17 : ??Verso #JuveNapoli ?Mario Rui potrebbe rimanere fuori diverse settimane ?Rrahmani proverà fino all’ultimo per s… - IagoAndrade14 : @luigipetricelli @GianmarcoGio Rui e Politano hanno praticamente chiuso lá stagione ( recuperi da 4 a 6 settimane)… -

Sicuramentela Juventus, ma serviranno ulteriori controlli per capire come intervenire e ...è in dubbio per la Juve dopo una lieve distorsione alla caviglia, Politano (distorsione di ......è finito anzitempo negli spogliatoio per via di un discusso fallo su Theo Hernandez ela ... Le probabili formazioni di Napoli - Milan NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo,, Juan Jesus, ......protesta plateale di Kim che viene ammonito eil ritorno in quanto diffidato. Fatto sta che il fallo non c'era con il coreano in ampio vantaggio sull'avversario. 90º+3 doppio giallo...