Oltre il 56% dei coredimano analizzati da ESET conteneva dati sensibili, tra cui credenziali, dettagli VPN, chiavi crittografiche. La ricerca dimostra che le aziende non seguono protocolli e processi di

Router di seconda mano venduti con credenziali esposte: la sconcertante scoperta di una società di sicurezza DDay.it

Gli hacker russi tornano alla carica, secondo quanto dichiarano i governi statunitense e britannico. Il nome del gruppo di cybercriminali è APT28 (noto anche con il nome di Fancy Bear) e sarebbe soste ...I router riciclati contengono dati riservati e informazioni critiche delle aziende alle quali i dispositivi appartenevano.