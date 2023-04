(Di giovedì 20 aprile 2023) Ladeiogni 9 nove anni non trova d'accordo l', che chiede la sospensione dell'applicazione del provvedimento dal prossimo anno. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Rotazione dirigenti scolastici, Andis contraria: “Non serve una misura anti corruttiva, già vengono applicate le in… - orizzontescuola : Rotazione dirigenti scolastici, Ministero propone decorrenza da settembre 2023. ANP: “Senza effetti retroattivi” -

Barbacci: no alladei presidi dopo tre anni Infine quest'ultima si è concentrata sul tema dell' obbligo di, dopo 3 anni, deiscolastici così come altridella ...Ma gli accorpamenti dei plessi scolastici previsti dall'ultima legge di Bilancio, e ladeiscolastici, richiesta dall'Autorità nazionale anticorruzione, rischiano di farla ......Per rendere al contempo sostenibile da parte della categoria l'impatto della misura della... Si tratta, dunque, di un risultato molto importante che garantisce aiscolastici la ...

Rotazione dirigenti scolastici, Andis contraria: “Non serve una misura anti corruttiva, già vengono applicate le indicazioni Anac” Orizzonte Scuola

Anche per i dirigenti scolastici dovrà essere applicato il principio della rotazione, un istituto previsto dal Codice anticorruzione e che, ipso iurE, va contemplato per le figure apicali della scuola ...La questione della rotazione dei dirigenti scolastici rimane sotto la lente di ingrandimento delle organizzazioni sindacali. "Stiamo seguendo l’evolversi della disposizione – spiega il segretario di C ...