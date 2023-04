Rosa Gigante uccisa a Napoli | il giallo del tubo dell?aerosol | «È stata strangolata»

... nella puntata di Porta a Porta in onda questa sera, giovedì 20 aprile, risponde a Bruno Vespa alle domande sull'omicidio della madre. 'No, non ho fatto un'idea perché sia successo', ......per un Milan che non vuole rinunciare a quelli che sono i giocatori più importanti della. Ma ...in lista anche Retegui del Tigre anche se l'Eintracht Francoforte sembra aver mosso passi da. ...Non riesce ancora a darsi una spiegazione Donato De Caprio sui motivi dietro l'omicidio di sua madre, trovata morta lo scorso 18 aprile nella sua casa al quartiere Pianura di Napoli. Il salumiere e influencer napoletano ha ricostruito a Porta a porta su Rai1 i momenti drammatici in cui è ...

Rosa Gigante uccisa a Napoli, il figlio Donato De Caprio: «Voglio giustizia» ilmattino.it

«Devo essere forte per i miei figli». Donato De Caprio chiede “giustizia” per l’omicidio della madre, Rosa Gigante, uccisa martedì scorso nella propria ...Sul movente che ha spinto Stefania Russolillo, 47 anni anni, a uccidere Rosa Gigante, 73 anni, è mistero. Si è parlato di liti condominiali, la stessa assassina ha dichiarato che la signora avrebbe pr ...