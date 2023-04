Roma | Tiago Pinto | ' Sentenza Juve? Rido per non piangere | per tre mesi abbiamo giocato una classifica falsata'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Roma, il general manager Tiago #Pinto commenta l'esito della sentenza sulla #Juventus: 'Rido per non piangere.… - sportface2016 : #RomaFeyenoord Tiago #Pinto attacca nel pre-partita di #EuropaLeague, parlando dei punti restituiti alla #Juventus:… - brichiel : RT @Avv_Bianco_Nero: Sto sentendo Tiago Pinto (Roma) “ridere per non piangere” loro che hanno patrimonio netto negativo di 300 Milioni fugg… - _Introducing_me : RT @SandroS1915: Dite a Tiago Pinto che per 3 mesi hanno giocato con una classifica falsata, non è falsata oggi! Spiaze che il tuo amico #… - RRobbberto : RT @sportface2016: +++#Roma, il general manager Tiago #Pinto commenta l'esito della sentenza sulla #Juventus: 'Rido per non piangere. Tre m… -

La notizia del momentaneo annullamento dei 15 punti di penalizzazione della Juventus non ha lasciato indifferente la. Il general managerPinto , prima del fischio d'inizio della partita dei giallorossi con il Feyenoord, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: 'Devo ridere per non piangere. Non sono ...Sceglie la strada dell'ironia, invece, il responsabile dell'area tecnica dellaPinto : "Devo ridere per non piangere. Non sono avvocato, l'aspetto legale non mi compete. Come mondo del ...A pochi minuti dal calcio d'inizio dell'importante sfida valevole per l'accesso alle semifinali di Europa League trae Feyenoord , il dirigente sportivo dei giallorossiPinto si è espresso su quanto accaduto oggi alla Juventus , con la decisione del Collegio di garanzia dello Sport . Sentenza Juve,...

Roma, Tiago Pinto sulla sentenza Juve: «Rido per non piangere, per 3 mesi abbiamo giocato con una classifica f ilmessaggero.it

Tiago Pinto, responsabile dell'area tecnica della Roma, ha parlato della sentenza Juventus ai microfoni di Sky Sport.La Roma è impegnata in Europa League, così come la Juventus, per quelle che sono le sfide che portano alle semifinali.