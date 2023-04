Roma | Tiago Pinto attacca | “Punti alla Juventus? Rido per non piangere | meccanismo sbagliato”

(Di giovedì 20 aprile 2023) Il general manager della, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita del ritorno dei quarti di finale di Europa League tra i giallorossi e il Feyenoord. Inevitabile la domanda sulla notizia del giorno, ovvero il rinvio del Collegio di Garanzia, che almeno per il momento ha restituitoi 15in classifica. “per non, non so se anche voi in Italia dite così –– Abbiamo giocato tre mesi con una classifica che ora non corrisponde, ilevidentemente è. Parlo da uomo di calcio, non sono un avvocato o un giudice.” SportFace.

"Io non so se voi in Italia usate questa espressione, ma devo ridere per non piangere. Non sono avvocato, l'aspetto legale non mi compete.