Roma, Smalling: “Rinnovo? Siamo molto vicini a chiudere” (Di giovedì 20 aprile 2023) Fumata bianca vicina per il Rinnovo di Chris Smalling con la Roma. Dopo un tira e molla dei mesi scorsi, il difensore inglese avrebbe trovato l’accordo per la permanenza nella Capitale per i prossimi anni. A margine del pre partita fra Roma e Feyenoord, Smalling ha parlato ai microfoni di Sky Sport del su futuro: “Siamo molto vicini, sono sicuro che ci saranno presto delle notizie“. La fumata bianca, quindi, potrebbe essere prevista nella settimana che succederà la qualificazione o l’eliminazione contro il Feyenoord. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023) Fumata bianca vicina per ildi Chriscon la. Dopo un tira e molla dei mesi scorsi, il difensore inglese avrebbe trovato l’accordo per la permanenza nella Capitale per i prossimi anni. A margine del pre partita frae Feyenoord,ha parlato ai microfoni di Sky Sport del su futuro: “, sono sicuro che ci saranno presto delle notizie“. La fumata bianca, quindi, potrebbe essere prevista nella settimana che succederà la qualificazione o l’eliminazione contro il Feyenoord. SportFace.

