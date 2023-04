Roma, Pinto: «Dobbiamo gestire bene Dybala. Sentenza Juve? Rido per non piangere» (Di giovedì 20 aprile 2023) Le parole di Tiago Pinta prima del calcio d’inizio della partita della Roma contro il Feyenoord nel ritorno dei quarti di Europa League Il gm della Roma Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League contro il Feyenoord. Di seguito le sue parole. Dybala – «Questa è una delle sue migliori stagioni degli ultimi anni, ma è lunga e ha avuto anche il Mondiale. Dobbiamo gestirlo bene e speriamo che anche lui possa dare il suo contributo». PUNTI RESTITUITI ALLA Juve – «Devo ridere per non piangere. Non sono un avvocato e non parlo di aspetti legali, ma come uomo di calcio se per 3 mesi abbiamo giocato con una classifica che non corrisponde vuol dire che il meccanismo è sbagliato». L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Le parole di Tiago Pinta prima del calcio d’inizio della partita dellacontro il Feyenoord nel ritorno dei quarti di Europa League Il gm dellaTiagoha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League contro il Feyenoord. Di seguito le sue parole.– «Questa è una delle sue migliori stagioni degli ultimi anni, ma è lunga e ha avuto anche il Mondiale.gestirloe speriamo che anche lui possa dare il suo contributo». PUNTI RESTITUITI ALLA– «Devo ridere per non. Non sono un avvocato e non parlo di aspetti legali, ma come uomo di calcio se per 3 mesi abbiamo giocato con una classifica che non corrisponde vuol dire che il meccanismo è sbagliato». L'articolo proviene da Calcio News ...

