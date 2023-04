Roma, Michele Bogdoll muore in casa a 21 anni: si segue la pista della droga (Di giovedì 20 aprile 2023) Trovato senza vita nel letto dell’appartamento che aveva preso in affitto. Una morte che ancora non trova soluzione quella avvenuta nella notte tra il 18 e il 19 aprile scorso e che ha spezzato la giovane vita di un ragazzo di soli 21 anni, Michele Bogdoll. Siamo in via Conca D’Oro, l’allarme è scattato poco la mezzanotte da parte dei proprietari di casa, poi la tragica scoperta. In corso le indagini dei carabinieri per fare chiarezza sulla tragica vicenda. Ritrovato morto nel Tevere: la vittima è Niccolò del Buono Michele Bogdoll trovato senza vita in casa a 21 anni Michele Bogdoll aveva 21 anni, era di origini inglesi, risiedeva a Todi ma era a Roma da tre anni. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 aprile 2023) Trovato senza vita nel letto dell’appartamento che aveva preso in affitto. Una morte che ancora non trova soluzione quella avvenuta nella notte tra il 18 e il 19 aprile scorso e che ha spezzato la giovane vita di un ragazzo di soli 21. Siamo in via Conca D’Oro, l’allarme è scattato poco la mezzanotte da parte dei proprietari di, poi la tragica scoperta. In corso le indagini dei carabinieri per fare chiarezza sulla tragica vicenda. Ritrovato morto nel Tevere: la vittima è Niccolò del Buonotrovato senza vita ina 21aveva 21, era di origini inglesi, risiedeva a Todi ma era ada tre. ...

