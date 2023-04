Roma, massacrato di botte dal branco mentre torna da lavoro: pizzaiolo salvato da una passante (Di giovedì 20 aprile 2023) Stava tornando a casa dopo aver finito il suo lavoro in una pizzeria situata in zona San Lorenzo, quando è stato massacrato di botte da un gruppo di giovani. La testimonianza del pizzaiolo è andata in onda ieri sera, mercoledì 19 aprile su Rai 3 nel corso della trasmissione ‘Chi l’ha visto?’. Stava tornando a casa da lavoro quando è stato vittima di un’aggressione Hridoy, lavora in un locale come pizzaiolo, e mentre stava camminando verso casa nella sera del 15 aprile scorso, alle 23 e 30, si trovava in prossimità del parco di via Prenestina, Villa Gordiani, quando è stato accerchiato e massacrato di botte. Per fortuna una donna si è trovata a passare proprio in quel momento. ‘ Se non fosse stato per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 aprile 2023) Stavando a casa dopo aver finito il suoin una pizzeria situata in zona San Lorenzo, quando è statodida un gruppo di giovani. La testimonianza delè andata in onda ieri sera, mercoledì 19 aprile su Rai 3 nel corso della trasmissione ‘Chi l’ha visto?’. Stavando a casa daquando è stato vittima di un’aggressione Hridoy, lavora in un locale come, estava camminando verso casa nella sera del 15 aprile scorso, alle 23 e 30, si trovava in prossimità del parco di via Prenestina, Villa Gordiani, quando è stato accerchiato edi. Per fortuna una donna si è trovata a passare proprio in quel momento. ‘ Se non fosse stato per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, massacrato di botte dal branco mentre torna da lavoro: pizzaiolo salvato da una passante - ValterRimini : La Schlein è solamente una 'testa di legno', una marionetta, messa li dai dinosauri del PD per far vedere che il pa… - _chivvesencula : @Pollogrini5 @iltucano99 @PallotoleAlDen1 Ma florenzi era massacrato negli ultimi anni a Roma. Prima veniva difeso… - hotmail_roma : RT @GassmanGassmann: Sempre ricordare che la situazione in Africa di oggi, è figlia del colonialismo occidentale che ha sfruttato, depredat… - luciano_laki : 5stelle dopo aver massacrato Roma e anche l'Italia ???? -