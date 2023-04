Roma in semifinale | Feyenoord battuto ai supplementari

Leggi su ildenaro

(ITALPRESS) – All'Olimpico la Roma batte 4-1 il Feyenoord e si qualifica per le semifinali di Europa League, dove sfiderà il Bayer Leverkusen. Dopo l'1-0 dell'andata al De Kuip, i giallorossi si affidano alle reti di Spinazzola, Dybala, El Shaarawy e Pellegrini per staccare il pass del prossimo turno. Mourinho perde Wijnaldum e Smalling per infortunio, ma alla fine è festa grande. La gara però non è stata semplice, come il risultato potrebbe far pensare. Al 13? la Roma rischia. Jahanbakhsh trova un varco sulla destra e crossa al centro per Szymanski che col piatto a botta sicura costringe Rui Patricio al grande intervento d'istinto. Al 21? Mourinho perde l'ex di turno Wijnaldum per infortunio e al suo posto tocca ad El Shaarawy.