Roma in allarme: in arrivo da Napoli gli ultras Feyenoord più violenti (Il Messaggero) (Di giovedì 20 aprile 2023) La tensione è altissima, a Roma. Stasera si giocherà la partita tra la squadra giallorossa e il Feyenoord, in Europa League, e già ieri sera si è sfiorato il peggio, nel centro della Capitale. Circa 200 tifosi della Roma aspettavano quelli olandesi con cappucci e bastoni, solo l'intervento della polizia ha evitato che i due schieramenti venissero a contatto. Ora si teme che lo scenario possa peggiorare. Ieri mattina si è svolta una nuova riunione in Prefettura per le ultime modifiche al piano di sicurezza. Saranno effettuati controlli capillari alle stazioni. A preoccupare sono soprattutto i tifosi del Feyenoord in arrivo da Napoli. Sono quelle le frange più violenti. Ieri sono stati identificati una trentina di tifosi olandesi, ma non sono i più pericolosi, scrive Il ...

