Roma-Feyenoord: tensioni a Termini e in zona Colosseo. Tifosi olandesi asserragliati in un pub (Di giovedì 20 aprile 2023) Cresce la tensione nella capitale per la partita di stasera tra Roma e Feyenoord. Diversi Tifosi olandesi sono giunti a Roma nonostante il divieto di vendere biglietti per la partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Una misura decisa per impedire nuovi scontri, dopo quelli scoppiati a Napoli tra i Tifosi partenopei e quelli dell'Eintracht Francoforte. Ma anche per il precedente del 19 febbraio 2015, quando un gruppo di Tifosi del Feyenoord , anche allora venuti nella capitale per una partita di Europa League con la Roma, danneggiò la Barcaccia, la fontana del Bernini a piazza di Spagna. Per evitare qualsiasi possibilità di scontri, sono stati dispiegati circa 1500 uomini delle forze dell'ordine, tra polizia, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Bryan Cristante in vista di Roma-Feyenoord - Feyenoord : Arrivato a Roma ???? #UEL - Gazzetta_it : Tifosi del Feyenoord in giro per la Capitale, ma non si registrano disordini #RomaFeyenoord #UEL - forzaroma : VIDEO – #Roma, la polizia respinge l’assalto ai tifosi del #Feyenoord al Colosseo #ASRoma #RomaFeyenoord - TuttoASRoma : L’invasione ultrà del Feyenoord: “Oggi saremo mille” -