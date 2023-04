Roma-Feyenoord, tensione tra ultras: 200 romanisti aspettavano gli olandesi con i bastoni (VIDEO) (Di giovedì 20 aprile 2023) E’ il giorno di Roma-Feyenoord. Con il temuto arrivo degli ultras olandesi nella Capitale. Gli hooligans del Feyenoord sono in città da ieri ed il piano di sicurezza organizzato dalle forze dell’ordine per la partita di Europa League è già entrato in funzione: centro blindato, agenti alle stazioni ferroviarie e della metro, monumenti transennati. Ieri sera, intanto, si è già registrata tensione nel centro di Roma. Lo racconta Il Messaggero. “Tutto è cominciato da provocazioni lanciate via social nelle storie di alcuni hooligans che sono arrivati nella Capitale. Tutti identificati e seguiti – fa sapere la Digos – e seppur tifosi di ferro, non così “duri” da rappresentare una vera minaccia. Dunque gli sfottò e le provocazioni, appunto, che fin dalla tarda mattinata di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 aprile 2023) E’ il giorno di. Con il temuto arrivo deglinella Capitale. Gli hooligans delsono in città da ieri ed il piano di sicurezza organizzato dalle forze dell’ordine per la partita di Europa League è già entrato in funzione: centro blindato, agenti alle stazioni ferroviarie e della metro, monumenti transennati. Ieri sera, intanto, si è già registratanel centro di. Lo racconta Il Messaggero. “Tutto è cominciato da provocazioni lanciate via social nelle storie di alcuni hooligans che sono arrivati nella Capitale. Tutti identificati e seguiti – fa sapere la Digos – e seppur tifosi di ferro, non così “duri” da rappresentare una vera minaccia. Dunque gli sfottò e le provocazioni, appunto, che fin dalla tarda mattinata di ...

