Roma-Feyenoord, tensione alle stelle tra gli ultras al Colosseo e a Termini (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma – tensione alle stelle in attesa di Roma-Feyenoord, che nelle prossime ore si giocheranno l'accesso alle semifinali di Europa League. Una partita che, tuttavia, è iniziata ben prima anche se fuori dal campo. Come noto qualche anno fa i tifosi del Rotterdam distrussero la Barcaccia di piazza di Spagna e furono protagonisti di scontri con i supporters giallorossi, scene ripetute anche durante la finale di Conference League a Tirana. Ciò ha impedito ai tifosi delle squadre di poter assistere alle rispettive trasferte. Nonostante ciò, la tensione tra le 2 tifoserie è comunque alta. Ieri sera, infatti, circa 30 ultras arrivati dall'Olanda, appartenenti al gruppo Rotterdam Radicals, hanno deciso di brindare all'interno ...

