Roma-Feyenoord, scontri tra tifosi in città (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma-Feyenoord sarebbe cominciata prima rispetto al fischio d’inizio della partita, sì perché un gruppo di tifosi olandesi e giallorossi sarebbero venuti a contatto Roma-Feyenoord sarebbe cominciata prima rispetto al fischio d’inizio della partita, sì perché un gruppo di tifosi olandesi e giallorossi sarebbero venuti a contatto. Zona Colosseo e anche vicino alla stazione Termini, ci sarebbero stati degli scontri tra oltre 200 sostenitori delle due squadre. Lo scrive Sportitalia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023)sarebbe cominciata prima rispetto al fischio d’inizio della partita, sì perché un gruppo diolandesi e giallorossi sarebbero venuti a contattosarebbe cominciata prima rispetto al fischio d’inizio della partita, sì perché un gruppo diolandesi e giallorossi sarebbero venuti a contatto. Zona Colosseo e anche vicino alla stazione Termini, ci sarebbero stati deglitra oltre 200 sostenitori delle due squadre. Lo scrive Sportitalia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

