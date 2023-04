Roma-Feyenoord, rischio scontri: tifosi fermati con mazze e martelli prima della partita (Di giovedì 20 aprile 2023) Piano di prevenzione della questura di Roma in vista del match di stasera allo stadio Olimpico tra Roma e Feyenoord, ritorno dei quarti di finale di Europa League. L'attenzione per la sicurezza è molto alta, visto il precedente del 2015 quando un gruppo di tifosi olandesi devastò la fontana della Barcaccia di piazza di Spagna e i disordini creati dai tifosi dell'Eintracht a Napoli Leggi su tg24.sky (Di giovedì 20 aprile 2023) Piano di prevenzionequestura diin vista del match di stasera allo stadio Olimpico tra, ritorno dei quarti di finale di Europa League. L'attenzione per la sicurezza è molto alta, visto il precedente del 2015 quando un gruppo diolandesi devastò la fontanaBarcaccia di piazza di Spagna e i disordini creati daidell'Eintracht a Napoli

