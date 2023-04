Roma – Feyenoord, respinto l’assalto di 200 giallorossi agli olandesi: allerta massima nella Capitale (Di giovedì 20 aprile 2023) Mancano poche ore al fischio di inizio della partita che verrà disputata all’Olimpico e che vedrà di fronte Roma – Feyenoord, e nelle scorse settimane il viceprefetto aveva vietato la vendita dei biglietti ai tifosi olandesi. Si volevano evitare tafferugli, scontri, tensioni, una misura per tutelare tifosi e gente comune che, a quanto pare non è bastata… La tentata aggressione di 200 tifosi Romanisti agli olandesi Sono comunque arrivati nella Capitale i sostenitori del Feyenoord e hanno anche postato sui social foto in piazza di Spagna, nelle quali hanno annunciato: ‘Hallo, daar zijn we weer’, ‘Salve, siamo qua’. Un annuncio che non è sceso giù ai tifosi giallorossi che mercoledì sera si sono organizzati in 200 per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 aprile 2023) Mancano poche ore al fischio di inizio della partita che verrà disputata all’Olimpico e che vedrà di fronte, e nelle scorse settimane il viceprefetto aveva vietato la vendita dei biglietti ai tifosi. Si volevano evitare tafferugli, scontri, tensioni, una misura per tutelare tifosi e gente comune che, a quanto pare non è bastata… La tentata aggressione di 200 tifosinistiSono comunque arrivatii sostenitori dele hanno anche postato sui social foto in piazza di Spagna, nelle quali hanno annunciato: ‘Hallo, daar zijn we weer’, ‘Salve, siamo qua’. Un annuncio che non è sceso giù ai tifosiche mercoledì sera si sono organizzati in 200 per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Bryan Cristante in vista di Roma-Feyenoord - Feyenoord : Arrivato a Roma ???? #UEL - Gazzetta_it : Tifosi del Feyenoord in giro per la Capitale, ma non si registrano disordini #RomaFeyenoord #UEL - FabioLico2 : Si vuole fare qualcosa per fermare questa “tifoseria” che spesso commette atti violenti (soprattutto nei confronti… - CorriereCitta : Roma – Feyenoord, respinto l’assalto di 200 giallorossi agli olandesi: allerta massima nella Capitale -