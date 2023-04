Roma-Feyenoord oggi in tv, Europa League 2023: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni (Di giovedì 20 aprile 2023) Arriva il momento della verità per la Roma di José Mourinho, che affronterà il Feyenoord allo stadio Olimpico per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi devono ribaltare l’1-0 dell’andata per assicurarsi un posto tra le migliori quattro della seconda competizione continentale, e i supporters hanno risposto con un bel tutto esaurito. José Mourinho può sorridere grazie al recupero di Paulo Dybala. L’argentino ha subito solo un affaticamento muscolare nel match di andata e affiancherà Pellegrini per sostenere Abraham, che potrebbe aver riacquisito fiducia dopo il gol realizzato con l’Udinese. In difesa c’è un ballottaggio ancora da sciogliere tra Ibanez e Llorente. Dall’altra parte il Feyenoord di Arnie Slot dovrebbe confermare l’undici impostosi all’andata, con Jahanbakhsh, ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) Arriva il momento della verità per ladi José Mourinho, che affronterà ilallo stadio Olimpico per il ritorno dei quarti di finale di. I giallorossi devono ribaltare l’1-0 dell’andata per assicurarsi un posto tra le migliori quattro della seconda competizione continentale, e i supporters hanno risposto con un bel tutto esaurito. José Mourinho può sorridere grazie al recupero di Paulo Dybala. L’argentino ha subito solo un affaticamento muscolare nel match di andata e affiancherà Pellegrini per sostenere Abraham, che potrebbe aver riacquisito fiducia dopo il gol realizzato con l’Udinese. In difesa c’è un ballottaggio ancora da sciogliere tra Ibanez e Llorente. Dall’altra parte ildi Arnie Slot dovrebbe confermare l’undici impostosi all’andata, con Jahanbakhsh, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Bryan Cristante in vista di Roma-Feyenoord - Feyenoord : Arrivato a Roma ???? #UEL - fanpage : Altissima tensione a #Roma. Un gruppo di duecento ultras della Roma ha tentato di avvicinarsi alla zona di Rione Mo… - MoyanoEstefania : RT @LAROMA24: ?? 'L'#ASRoma è superiore al #Feyenoord, può ribaltare il risultato' '#Dybala in dubbio? Pretattica e verità nelle parole… - leleroma82 : RT @CheccoCasano: Ma da dove nasca sta storiella presuntuosa che ‘il Feyenoord è una squadra scarsa’? Per una partita vista all’andata? Sta… -