Roma-Feyenoord oggi giovedì 20 aprile 2023 all’Olimpico: strade chiuse e come cambia la viabilità (Di giovedì 20 aprile 2023) viabilità stravolta in vista dell’atteso match di stasera di Europa League Roma-Feyenoord. Infatti, per motivi di sicurezza verranno chiuse al traffico numerose strade della Capitale, in particolar modo quelle nella zona del Foro Italico, Prati, Flaminio e Ponte Milvio. Ci saranno delle zone dedicate al parcheggio dei tifosi giallorossi (la partita è chiusa ai sostenitori olandesi), ma ovviamente non basteranno vista la capienza dello stadio Olimpico. come cambia la viabilità per Roma-Feyenoord? In una nota, il dipartimento di Roma Mobilità avvisa: “Allo stadio Olimpico, giovedì 20 aprile si gioca dalle 21 Roma-Feyenoord. Nella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 aprile 2023)stravolta in vista dell’atteso match di stasera di Europa League. Infatti, per motivi di sicurezza verrannoal traffico numerosedella Capitale, in particolar modo quelle nella zona del Foro Italico, Prati, Flaminio e Ponte Milvio. Ci saranno delle zone dedicate al parcheggio dei tifosi giallorossi (la partita è chiusa ai sostenitori olandesi), ma ovviamente non basteranno vista la capienza dello stadio Olimpico.laper? In una nota, il dipartimento diMobilità avvisa: “Allo stadio Olimpico,20si gioca dalle 21. Nella ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Bryan Cristante in vista di Roma-Feyenoord - Feyenoord : Arrivato a Roma ???? #UEL - fanpage : Altissima tensione a #Roma. Un gruppo di duecento ultras della Roma ha tentato di avvicinarsi alla zona di Rione Mo… - teladoiotokyo : Roma-Feyenoord: le probabili formazioni dei quotidiani: Questa sera l'AS Roma affronterà il Feyenoord...… - IngvarssonH : RT @forzaroma: #RomaFeyenoord, l'appello della Sud: 'Telefono in tasca e bandiera in mano' #ASRoma -