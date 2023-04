Roma-Feyenoord, notte di tensione al Colosseo: sventato l’agguato di 200 tifosi giallorossi (VIDEO) (Di giovedì 20 aprile 2023) notte di tensioni doveva essere e notte di tensioni è stata. Monumenti transennati e blindati, forze dell’ordine a pattugliare il centro, ma gli ultras di Roma e Feyenoord (con le due squadre in campo stasera nel ritorno dei quarti di Europa League) hanno provato comunque ad entrare in contatto. Sono circa 200 i tifosi Romanisti che hanno tentato di assediare gli olandesi, rinchiusi all’interno di un pub (luogo di ritrovo delle tifoserie straniere) nei pressi del Colosseo. Molti erano incappucciati o con caschi in testa, con bastoni come armi. Solo l’intervento della polizia ha evitato l’agguato. L’attenzione però resta massima, con altri tifosi del Feyenoord in arrivo quest’oggi nella Capitale nonostante il divieto ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023)di tensioni doveva essere edi tensioni è stata. Monumenti transennati e blindati, forze dell’ordine a pattugliare il centro, ma gli ultras di(con le due squadre in campo stasera nel ritorno dei quarti di Europa League) hanno provato comunque ad entrare in contatto. Sono circa 200 inisti che hanno tentato di assediare gli olandesi, rinchiusi all’interno di un pub (luogo di ritrovo delle tifoserie straniere) nei pressi del. Molti erano incappucciati o con caschi in testa, con bastoni come armi. Solo l’intervento della polizia ha evitato. L’attenzione però resta massima, con altridelin arrivo quest’oggi nella Capitale nonostante il divieto ...

