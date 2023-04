Roma-Feyenoord: mazze, bastoni e martelli. Così ci si prepara agli scontri (Di giovedì 20 aprile 2023) Tensioni a Roma e Capitale blindata. Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorno, c’è tensione nell’aria per la partita che si disputerà proprio oggi, giovedì 20 aprile 2023, all’Olimpico tra Roma e Feyenoord. Nelle scorse settimane, era stato emanato anche l’ordine di impedire l’ingresso ai tifosi in trasferta per assistere al match valido per l’Europa League, dal momento che tra le due tifoserie non corre buon sangue. Roma-Feyenoord, gli olandesi arrivano nella Capitale: ultras dei Paesi Bassi picchiato da tre giallorossi Roma-Feyenoord: è tensione nella Capitale Senza contare che esiste un precedente, che molti Romani certamente ricorderanno: il pensiero, in queste ore, va subito a quel lontano 2015, ancora però vivido nella memoria di molti, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 aprile 2023) Tensioni ae Capitale blindata. Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorno, c’è tensione nell’aria per la partita che si disputerà proprio oggi, giovedì 20 aprile 2023, all’Olimpico tra. Nelle scorse settimane, era stato emanato anche l’ordine di impedire l’ingresso ai tifosi in trasferta per assistere al match valido per l’Europa League, dal momento che tra le due tifoserie non corre buon sangue., gli olandesi arrivano nella Capitale: ultras dei Paesi Bassi picchiato da tre giallorossi: è tensione nella Capitale Senza contare che esiste un precedente, che moltini certamente ricorderanno: il pensiero, in queste ore, va subito a quel lontano 2015, ancora però vivido nella memoria di molti, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Bryan Cristante in vista di Roma-Feyenoord - Feyenoord : Arrivato a Roma ???? #UEL - Feyenoord : Saluti da Roma ?? #UEL - playroma : ?? Sono due gli ex di giornata, entrambi nella Roma. Stiamo parlando di Wijnaldum e Karsdorp, entrami nati (calcisti… - playroma : THREAD - ? E' uno solo il precedente all'Olimpico tra la Roma ed il Feyenoord. ?? In quell'occasione, sedicesimi di… -