Roma-Feyenoord, le quote per le scommesse: i bookmakers puntano sugli olandesi di Slot (Di giovedì 20 aprile 2023) Una squadra che segna tanto, anche se fa fatica nelle trasferte europee, contro una che in casa subisce pochissimo. Risultato: la sfida di questa sera tra Roma e Feyenoord, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, si giocherà sul filo dell’equilibrio. Una gara da pochi gol che vede gli olandesi leggermente favoriti. Ma solo in virtù della vittoria dell’andata per 1-0. Questo almeno dicono le quote dei bookmakers. Il passaggio del turno da parte dei giallorossi oscilla infatti tra il 2.25 e il 2.28 mentre quello del Feyenoord paga meno (è dato tra l’1.57 e l’1.65). Ma al di là delle quote relative all’accesso alla semifinale, stando ai numeri che le due squadre stanno racimolando tra campionato e coppa si possono tentare ulteriori pronostici. La ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) Una squadra che segna tanto, anche se fa fatica nelle trasferte europee, contro una che in casa subisce pochissimo. Risultato: la sfida di questa sera tra, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, si giocherà sul filo dell’equilibrio. Una gara da pochi gol che vede glileggermente favoriti. Ma solo in virtù della vittoria dell’andata per 1-0. Questo almeno dicono ledei. Il passaggio del turno da parte dei giallorossi oscilla infatti tra il 2.25 e il 2.28 mentre quello delpaga meno (è dato tra l’1.57 e l’1.65). Ma al di là dellerelative all’accesso alla semifinale, stando ai numeri che le due squadre stanno racimolando tra campionato e coppa si possono tentare ulteriori pronostici. La ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Bryan Cristante in vista di Roma-Feyenoord - Feyenoord : Arrivato a Roma ???? #UEL - Gazzetta_it : Tifosi del Feyenoord in giro per la Capitale, ma non si registrano disordini #RomaFeyenoord #UEL - Fronte_diclasse : Vogliamo parlare del genio che ha deciso di mettere queste piante a via del Babuino il giorno di Roma Feyenoord e n… - tempoweb : #RomaFeyenoord, gli #ultras giallorossi a caccia degli olandesi: blitz al #Colosseo - VIDEO #roma #asroma #uel… -