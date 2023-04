Roma-Feyenoord, infortunio per Wijnaldum: al suo posto El Shaarawy (Di giovedì 20 aprile 2023) infortunio per Georginio Wijnaldum in Roma-Feyenoord, match di ritorno dei quarti di finale dell’Europa League 2022/2023. Il giocatore olandese alza bandiera bianca dopo meno di 20 minuti, a causa di un problema probabilmente di natura muscolare alla coscia sinistra. Un altro stop quindi per Wijnaldum, con Mourinho che ha immediatamente inserito al suo posto El Shaarawy. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023)per Georginioin, match di ritorno dei quarti di finale dell’Europa League 2022/2023. Il giocatore olandese alza bandiera bianca dopo meno di 20 minuti, a causa di un problema probabilmente di natura muscolare alla coscia sinistra. Un altro stop quindi per, con Mourinho che ha immediatamente inserito al suoEl. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Bryan Cristante in vista di Roma-Feyenoord - Feyenoord : Saluti da Roma ?? #UEL - Feyenoord : Arrivato a Roma ???? #UEL - MaStep92__ : RT @DiMarzio: #UEL | #Roma, infortunio per #Wijnaldum: olandese costretto al cambio - DiMarzio : #UEL | #Roma, infortunio per #Wijnaldum: olandese costretto al cambio -