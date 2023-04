Roma-Feyenoord | infortunio per Smalling | al suo posto entra Celik

(Di giovedì 20 aprile 2023)muscolare per Chrisnel secondo tempo di, match di ritorno dei quarti di finale dell’Europa League 2022/2023. Il difensore inglese ha accusato un problema muscolare, probabilmente al flessore della coscia sinistra, allertando immediatamente lo staff medico giallorosso.ha provato a rimanere in campo, ma dopo pochi secondi ha dovuto alzare bandiera bianca e Mourinho ha inserito al suo. Una dura perdita per la partita di stasera, ma la speranza è che il problema non sia così grave da compromettere anche la presenza dinei prossimi impegni della. SportFace.

