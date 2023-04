Roma-Feyenoord, gli ultras giallorossi a caccia degli olandesi: blitz al Colosseo (Di giovedì 20 aprile 2023) Si scalda il pre-partita tra ultrà a poche ore dal match di Europa League tra Roma e Feyenoord. Alcuni ultrà olandesi dei Rotterdam Radicals sono arrivati nella Capitale e promettono di dare battaglia. Anche per questo in diversi punti strategici sono presenti camionette della polizia con agenti in tenuta antisommossa. L'obiettivo è evitare una guerriglia urbana tra i supporter del Feyenoord e i tifosi giallorossi che, già nelle scorse ore, si erano presentati nei pressi di un pub del Colosseo dove alcuni ultrà olandesi erano entrati a bere. I circa duecento ultras Romanisti sono stati avvistati nei pressi del locale spesso frequentato dalle tifoserie straniere, che però era presidiato dagli agenti delle forze dell'ordine. Il ... Leggi su iltempo (Di giovedì 20 aprile 2023) Si scalda il pre-partita tra ultrà a poche ore dal match di Europa League tra. Alcuni ultràdei Rotterdam Radicals sono arrivati nella Capitale e promettono di dare battaglia. Anche per questo in diversi punti strategici sono presenti camionette della polizia con agenti in tenuta antisommossa. L'obiettivo è evitare una guerriglia urbana tra i supporter dele i tifosiche, già nelle scorse ore, si erano presentati nei pressi di un pub deldove alcuni ultràerano entrati a bere. I circa duecentonisti sono stati avvistati nei pressi del locale spesso frequentato dalle tifoserie straniere, che però era presidiato dagli agenti delle forze dell'ordine. Il ...

