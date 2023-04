Roma-Feyenoord | gli olandesi arrivano nella Capitale | ultras dei Paesi Bassi picchiato da tre giallorossi

(Di giovedì 20 aprile 2023) Primi scontri per la partita, con i tifosiarrivatinonostante i divieti imposti dal Ministero dell’Interno e la Prefettura di. In tal senso, nelle ultime ore è stata registrata un’aggressione ai danni di un tifoso olandese, che sarebbe statoda tre. Il pestaggio sarebbe avvenuto sulla terrazza di largo Gaetana Agnesi, a pochi passi dal Colosseo. Riguardo l’agguato, girerebbe anche un video che immortala il pestaggio ai danni del tifoso del. Primi scontri traper la partitaIl primo contatto tra tifoserie sarebbe avvenutozona di Colosseo, con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Bryan Cristante in vista di Roma-Feyenoord - Feyenoord : Arrivato a Roma ???? #UEL - Feyenoord : Saluti da Roma ?? #UEL - OzkarVpersie : RT @Feyenoord: Saluti da Roma ?? #UEL - CORNERNEWS24 : #Calcio - Piano sicurezza per Roma-Feyenoord, spiegati 1.500 agenti Ieri notte momenti di tensione tra ultras in zona Colosseo -

Questa sera alle 21 l'As Roma sfiderà all'Olimpico il Feyenoord per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Gruppi di tifosi olandesi sono arrivati nella Capitale già nei giorni scorsi. Questa sera alle 21 il ritorno dei quarti di Europa League tra Roma e Feyenoord. Già nella giornata di ieri ci sono stati diversi scontri tra i tifosi delle due compagini. In vista del clima teso

