Roma-Feyenoord | Francesco Totti e Daniele De Rossi insieme in tribuna all’Olimpico FOTO

(Di giovedì 20 aprile 2023) Momento amarcord per i tifosi giallodurante, quarto di finale dell’Europa League 2022/2023.Desono infatti stati inquadrati dalle telecamere, con le due bandiereinper assistere a questa importante sfida europea. Ladie DeinDeestán presentes en el Olímpico depara el. @DAZN IT pic.twitter.com/vMAsWEX3Bj — Fútbol Italiano (@FT Italiano) April 20, 2023 ...

Nervi tesi durante il match valido per le semifinali di Europa League tra. I giallorossi, chiamati a rimontare all' Olimpico il risultato dell'andata (1 - 0 per gli olandesi), hanno chiuso il primo tempo sul punteggio di 0 - 0. Intorno alla mezz'ora di ...In campo1 - 0 DIRETTA e Sporting - Juventus 1 - 1 DIRETTA1 - 0 al 60'! Rete di Spinazzola. SPORTING LISBONA - Juventus 1 - 1 al 20'! Rete di Edwards. Rigore calciato ...Allo stadio Olimpico, il match valido per il ritorno dei quarti di Europa League 2022/2023 trasintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Matteo Celletti inviato all'Olimpico) ...

ROMA FEYENOORD WIJNALDUM – E’ durata a malapena una ventina di minuti la gara di Georginio Wijnaldum in Roma–Feyenoord, match valido per il ritorno dei quarti di Europa League. Al 20' del primo tempo… ...Salvatore Foti, durante il match di Europa League contro gli olandesi, si è reso protagonista di un episodio che ha fatto discutere ...