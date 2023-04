Roma - Feyenoord | fermati 20 ultrà giallorossi In auto mazze | bastoni e martelli

(Di giovedì 20 aprile 2023), cresce la tensione tra i tifosi in vista della sfida di stasera all'Olimpico. Ventisono finiti nei guai per essere stati intercettati, nell'ambito dei controlli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Bryan Cristante in vista di Roma-Feyenoord - Feyenoord : Arrivato a Roma ???? #UEL - Feyenoord : Saluti da Roma ?? #UEL - infoitsport : Roma-Feyenoord: mazze, bastoni e martelli trovati in un'auto di tifosi giallorossi - infoitsport : Roma-Feyenoord, la Capitale è blindata: ultras giallorossi con mazze e martelli -

, cresce la tensione tra i tifosi in vista della sfida di stasera all'Olimpico. Venti ultrà giallorossi sono finiti nei guai per essere stati intercettati, nell'ambito dei controlli ...... che si conferma interessante dopo l'esperienza al. L'Udinese, che non ha ancora il pezzo ... Atalanta -. La Dea è ancora una volta impegnata nel 'Monday Night': in quella che è forse l'...Venti ultrà dellasono finiti nei guai per essere stati intercettati, nell'ambito dei ... dove stasera alle 21 i giallorossi sfideranno gli olandesi delper il match di ritorno dell'...

Nel pomeriggio, sui social, i tifosi del Feyenoord pubblicano una foto, con un adesivo che hanno messo su una delle grate grigie di piazza Venezia. La scritta, caratteri bianchi su sfondo nero, è De N ...Personale delle volanti e della digos in vista della partita di stasera alle 21 tra l’As Roma e il Feyenoord, ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma all’Olimpico. Nel pomeriggio 20 ...