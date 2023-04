Roma-Feyenoord | Europa League | infortunati | diffidati e squalificati Chi non può giocare stasera

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 aprile 2023) Mancano sempre meno ore all’attesissimodi questa sera. Il match valevole come ritorno dei quarti di finale dell’2023. Allo stadio Olimpico, ore 21.00, i giallorossi ospitano i temibili olandesi con la chiara intenzione di ribaltare lo 0-1 subito all’andata sette giorni or sono. Cosa dovremo attenderci dai due tecnici? Come disporranno le rispettive squadre in campo? Lo “Special One” José Mourinho non dovrebbe andare a toccare il consueto 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta, quindi Mancini, Smalling e Ibanez in difesa. Zalewski e Spinazzola agiranno sulle corsie con Wijnaldum e Cristante a centrocampo mentre Pellegrini e il rientrante Dybala saranno sulla trequarti. Unica punta Abraham. Passiamo ai biancorossi. Ildovrebbe rispondere con il suo classico 4-2-3-1, ...