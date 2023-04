Roma-Feyenoord, dove vederla in diretta tv e streaming (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – Si gioca oggi, giovedì 20 aprile, Roma-Feyenoord per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. La squadra di Mourinho deve ribaltare lo 0-1 dell’andata. Il match è in programma alle 21 allo stadio Olimpico e sarà trasmesso in chiaro in tv su Tv8. Inoltre, la gara sarà visibile anche su Sky, sui canali 203 (Sky Sport Football), e 253 (Sky Sport). Sarà possibile inoltre vederla in streaming tramite Sky Go, Now Tv e Dazn. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – Si gioca oggi, giovedì 20 aprile,per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. La squadra di Mourinho deve ribaltare lo 0-1 dell’andata. Il match è in programma alle 21 allo stadio Olimpico e sarà trasmesso in chiaro in tv su Tv8. Inoltre, la gara sarà visibile anche su Sky, sui canali 203 (Sky Sport Football), e 253 (Sky Sport). Sarà possibile inoltreintramite Sky Go, Now Tv e Dazn. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Bryan Cristante in vista di Roma-Feyenoord - Feyenoord : Arrivato a Roma ???? #UEL - Gazzetta_it : Tifosi del Feyenoord in giro per la Capitale, ma non si registrano disordini #RomaFeyenoord #UEL - FrancoScarsell2 : Roma è pronta.Nel pomeriggio scatta il piano sicurezza che,blinderà il centro storico.Nulla vuole essere lasciato a… - forzaroma : VIDEO – #Roma, la polizia respinge l’assalto ai tifosi del #Feyenoord al Colosseo #ASRoma #RomaFeyenoord -