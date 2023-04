Roma-Feyenoord, dove vederla in diretta tv e streaming (Di giovedì 20 aprile 2023) Il match in programma alle 21 allo stadio Olimpico Si gioca oggi, giovedì 20 aprile, Roma-Feyenoord per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. La squadra di Mourinho deve ribaltare lo 0-1 dell’andata. Il match è in programma alle 21 allo stadio Olimpico e sarà trasmesso in chiaro in tv su Tv8. Inoltre, la gara sarà visibile anche su Sky, sui canali 203 (Sky Sport Football), e 253 (Sky Sport). Sarà possibile inoltre vederla in streaming tramite Sky Go, Now Tv e Dazn. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 aprile 2023) Il match in programma alle 21 allo stadio Olimpico Si gioca oggi, giovedì 20 aprile,per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. La squadra di Mourinho deve ribaltare lo 0-1 dell’andata. Il match è in programma alle 21 allo stadio Olimpico e sarà trasmesso in chiaro in tv su Tv8. Inoltre, la gara sarà visibile anche su Sky, sui canali 203 (Sky Sport Football), e 253 (Sky Sport). Sarà possibile inoltreintramite Sky Go, Now Tv e Dazn. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Bryan Cristante in vista di Roma-Feyenoord - Feyenoord : Arrivato a Roma ???? #UEL - fanpage : Altissima tensione a #Roma. Un gruppo di duecento ultras della Roma ha tentato di avvicinarsi alla zona di Rione Mo… - DAZN_IT : Questa sera l'opportunità per provare a raggiungere la storia. La #Roma si gioca l'accesso in semifinale di… - TuttoASRoma : Romanisti tentano assalto ai tifosi del Feyenoord: tensione in centro -