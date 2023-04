Roma-Feyenoord, da che punteggio si riparte? Il regolamento di Europa League e la regola dei gol in trasferta (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma e Feyenoord tra qualche ora si affronteranno. Uno scontro interessante e probabilmente emozionante, che coinvolgerà i supporters di entrambe le squadre ma anche i semplici appassionati di pallone. Camminiamo però passo dopo passo. La sfida prevista dal programma di Europa League, è valida per il ritorno dei quarti di finale. Insomma a essere rimasti, per conquistare al termine della stagione il trofeo, sono pochi, pochissimi club. Sono infatti solamente otto: e tra queste differenti realtà, composte da società come l’Union Saint Gilloise, il Siviglia, il Manchester United piuttosto che lo Sporting, o il Feyenoord, troviamo la Juventus e come sopra riportato la Roma. Gli uomini di José Mourinho dovranno cercare di essere perfetti per superare il turno e sarà tutt’altro che semplice ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023)tra qualche ora si affronteranno. Uno scontro interessante e probabilmente emozionante, che coinvolgerà i supporters di entrambe le squadre ma anche i semplici appassionati di pallone. Camminiamo però passo dopo passo. La sfida prevista dal programma di, è valida per il ritorno dei quarti di finale. Insomma a essere rimasti, per conquistare al termine della stagione il trofeo, sono pochi, pochissimi club. Sono infatti solamente otto: e tra queste differenti realtà, composte da società come l’Union Saint Gilloise, il Siviglia, il Manchester United piuttosto che lo Sporting, o il, troviamo la Juventus e come sopra riportato la. Gli uomini di José Mourinho dovranno cercare di essere perfetti per superare il turno e sarà tutt’altro che semplice ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Bryan Cristante in vista di Roma-Feyenoord - Feyenoord : Arrivato a Roma ???? #UEL - fanpage : Altissima tensione a #Roma. Un gruppo di duecento ultras della Roma ha tentato di avvicinarsi alla zona di Rione Mo… - romanewseu : #Roma-#Feyenoord, tutte le combinazioni che qualificano i giallorossi - andreapressenda : Grazie per seguirci sempre davvero in tantissimi su @Direttaofficial e per i numerosi messaggi per le mie radiocron… -