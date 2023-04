Roma-Feyenoord | avevano mazze martelli in auto Nei guai 20 ultrà giallorossi

(Di giovedì 20 aprile 2023) AGI - Nel portabagagli di una dellesu cui viaggiavano sono state trovate, bastoni e perfino dei. Ventidellasono finiti neiper essere stati intercettati, nell'ambito dei controlli preventivi disposti dalla Polizia di Stato, da personale delle volanti e della Digos all'altezza di un pub di via Andrea Doria, quartiere Prati. Sono stati bloccati non troppo distanti dallo stadio Olimpico, dove stasera alle 21 isfideranno gli olandesi delper il match di ritorno dell'Europa League. I venti tifosi sono stati condotti presso uffici di polizia e identificati.

Tutto pronto all'Olimpico per la gara di ritorno tra, chiamato a difendere la vittoria di misura di sette giorni fa. Nella rivincita della finale di Tirana, che i giallorossi hanno vinto con il gol di Zaniolo, laè chiamata a ...Van den Brom vedi anche Milan - Inter in semifinale di Champions: chi c'era nel derby del 2003 Le formazioni ufficiali di(live alle 21)(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, ...Paulo Dybala sarà in panchina al fischio d'inizio di, gara di ritorno di quarti di finale dell'Europa League, stasera all'Olimpico. L'argentino, non al meglio, era in dubbio anche per la sola presenza e Josè Mouriho ha preferito ...

Le parole di Chris Smalling nel prepartita della sfida dei quarti di finale Europa League della Roma contro il Feyenoord Chris Smalling ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita della ...L'atmosfera si è fatta calda nella Capitale. Tra poco andrà in scena il match valido per i quarti di finale tra Roma e Feyernoord. Fermati una ventina di tifosi giallorossi.