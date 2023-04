Roma-Feyenoord | avevano mazze e martelli in auto Nei guai 20 ultrà giallorossi

(Di giovedì 20 aprile 2023) AGI - Nel portabagagli di una dellesu cui viaggiavano sono state trovate, bastoni e perfino dei. Ventidellasono finiti neiper essere stati intercettati, nell'ambito dei controlli preventivi disposti dalla Polizia di Stato, da personale delle volanti e della Digos all'altezza di un pub di via Andrea Doria, quartiere Prati. Sono stati bloccati non troppo distanti dallo stadio Olimpico, dove stasera alle 21 isfideranno gli olandesi delper il match di ritorno dell'Europa League. I venti tifosi sono stati condotti presso uffici di polizia e identificati. Sono 40, al momento, glidelfermati dalla polizia ai tornelli prima della partita tra la ...

, pagelle: Pellegrini notte magica (8), Dybala fuoriclasse (7,5), Matic professore (7), la partita Non è bastato il gol di Spinazzola dopo quindici minuti della ...4 - 1: rivivi le emozioni della gara dell'Olimpico Le pagelle della. Le pagelle del. La pagella dell'arbitro . Il nostro super TOP . Il nostro super FLOP . Le ...Forse alla Uefa serviva uno spot per il calcio. Per l'estetica c'è la Champions, ma per le emozioni l'Europa League basta e avanza. Eha messo in mostra l'intero campionario: noia, nervosismo, paura, speranza, rassegnazione e infine l'esaltazione. Quella vissuta per 120' dagli oltre 66mila dell'Olimpico. Un climax ...

Roma-Feyenoord, Dybala: Vittoria meritata. Mourinho Ci trascina con la sua mentalità - A.S. Roma - Paulo Dybala, calciatore dell'AS Roma, ha parlato al termine di Roma-Feyenoord. Il pubblico: ... - M ...Conferenza stampa Mourinho: le parole del tecnico giallorosso dopo la sfida tra la Roma e il Feyenoord. Le dichiarazioni (Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – José Mourinho, allenatore della Roma, ...